Naturschützer fordern besseren Vogelschutz am Flughafen BER

Verletzte und tote Vögel am BER und ein Flughafen, der zu wenig gegen das Problem unternimmt: So lautet der Vorwurf mehrerer Naturschutzverbände. Die Tiere würden das transparente Glas nicht als Hindernis wahrnehmen. Der BER widerspricht. Von Marcus Latton

Eisvogel, Taube, Waldschnepfe, Turmfalke: Die Liste der Vogelarten, die hier im Umfeld des Flughafens ihre Bahnen durch die Lüfte ziehen und an den Scheiben des Flughafens verenden, ist lang. Selbst Kadaver der seltenen Feldlerchen haben die Frauen und Männer des BUND beim BER gefunden. "Es sollte im Sinne des Flughafens sein, das Problem zu beheben", sagt Claudia Wegworth. "Wir haben unsere Hilfe bereits angeboten, aber bisher hat man sie nicht angenommen. Dabei sind wir besser im Bilde, was mit den Vögeln passiert."

Terminal 1 am Flughafen BER. Claudia Wegworth sieht hier einen Ort des Massensterbens - zumindest für Vögel. Die Vogelschutz-Beauftragte des Naturschutzvereins BUND deutet auf die verglaste Außenfassade des Terminals. Dutzende Flecken zieren die Oberfläche. "Wenn man genau hinsieht, sind das keine Flecken, sondern Abdrücke von Vögeln, die gegen die Scheibe geprallt sind", sagt Wegworth.

Hannes Stefan Hönemann, Pressesprecher der Flughafengesellschaft, möchte dieser Bitte nicht nachkommen. "Maßgeblich für ein öffentliches Gebäude wie dem Flughafen ist, was die jeweiligen Behörden an Vorgaben machen", sagt er. "Und daran halten wir uns." Mit den Behörden sind die Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, das brandenburgische Umweltministerium und der Landkreis Dahme-Spreewald gemeint. Laut Hönemann hält sich der Flughafen an die Regularien. Neue Maßnahmen zum Vogelschutz seien nicht geplant.