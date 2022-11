Das Bündnis "Berlin 2030 klimaneutral" hat nach eigenen Angaben insgesamt 261.968 Stimmen eingesammelt. Damit hätten die Initiatoren genug Unterschriften für einen Klima-Volksentscheid in der Hauptstadt zusammengetragen. Nötig sind dafür 175.000 gültige Stimmen.

Die Initiative hatte noch am Sonntag verkündet, dass es knapp werden könne mit der Anzahl der Stimmen. Am Wochenende, so das Bündnis in einer Pressemitteilung am Dienstagmorgen, hätten nun mehr als 1.000 Menschen überall in der Stadt Unterschriften gesammelt. Zudem seien noch viele Unterschriftenlisten per Post angekommen.

Die Frist zur Abgabe für Unterschriften für das Volksbegehren "Berlin 2030 klimaneutral" war am Montagabend abgelaufen. Bis Samstag waren bereits gut 180.000 Unterschriften gesammelt worden. Allerdings wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass rund 25 Prozent davon ungültig sind.