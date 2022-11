Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz

Die Berliner Polizei hat nach einer Drohung vor einem Weihnachtsmarkt-Anschlag Ermittlungen eingeleitet. Es werde gegen Unbekannt wegen des Missbrauchs des Notrufs ermittelt, teilte die Behörde am Montag mit.

Ein Mann hatte am Sonntag telefonisch damit gedroht, mit einem Fahrzeug in den Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz zu rasen. Das hatte einen Großeinsatz ausgelöst. Der Hinweis des Anrufers bestätigte sich aber nicht.