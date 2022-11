boomer Berlin Mittwoch, 16.11.2022 | 13:41 Uhr

Es ist übrigens nicht so, dass Familien bisher beim Besuch ihrer Kinder des Technikmuseums arm wurden. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre und bis zum Abschluss ihrer Schulausbildung haben bisher ab 15 Uhr freien Eintritt, wie auch in dem Artikel steht. Vorher ist sowieso Schule. Für die Ferien gibt es seit Jahrzehnten den Ferienpass, mit dem Kinder auch in vielen Einrichtungen freien Eintritt haben. In Berlin kann man wirklich viel gratis mit Kindern unternehmen, wenn man sich ein bisschen kümmert. Hier gibt es übrigens ständig aktuelle Tipps: https://www.gratis-in-berlin.de.