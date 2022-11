In der Astrid-Lindgren Grundschule in Schwedt hat es am Samstagvormittag gebrannt. In einem Klassenraum im Erdgeschoss brannten der Lehrertisch und mehrere Stühle ab, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer breitete sich jedoch nicht im Gebäude aus. Als die Feuerwehr eintraf, habe es nur noch Glutnester gegeben.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus, darauf deuteten mehrere Spuren hin. Eine Passantin hatte gegen halb zehn ein offenes Fenster bemerkt, aus dem Rauch austrat. Zeitgleich wurden auch an der benachbarten Gesamtschule Dreiklang Schäden festgestellt. Hier sei ein Fenster eingeschlagen worden.

Das Klassenzimmer der zuvor erst renovierten Astrid-Lindgren Grundschule kann vorerst nicht genutzt werden.