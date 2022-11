Kurz zuvor war die Oranienburger Feuerwehr bereits an einem anderen Ort der Stadt im Einsatz. Gegen 22 Uhr brannte es in einem Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshausblocks in der Mittelstraße, wie eine Feuerwehrsprecherin dem rbb sagte.



Das Feuer brach in einem Dixi-Klo aus und griff dann auf Mülltonnen, einen Zaun und das Dach eines Friseursalons in der Umgebung über, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.



Die Feuerwehr konnte das Feuer eindämmen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnungen verhindern. Wegen der Schäden am Dach ist der Friseursalon nicht mehr nutzbar und einsturzgefährdet. Den Schaden bezifferte die Polizei auf 50.000 bis 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.



