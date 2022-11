Übereinstimmende Medienberichte - Mitglied des Abou-Chaker-Clans offenbar in den Libanon abgeschoben

Sa 05.11.22 | 11:24 Uhr

Bild: imago images/Olaf Wagner

Wegen Drogenhandels, Zuhälterei und Körperverletzung saß Abdallah Abou-Chaker schon mehrere Jahre in Haft - jetzt wurde das Mitglied der arabischstämmigen Großfamilie in Berlin festgenommen. Offenbar wurde er in den Libanon ausgeflogen.

Das Clan-Mitglied Abdallah Abou-Chaker ist offenbar in Berlin festgenommen und abgeschoben worden. Wie die Polizei dem rbb am Samstag bestätigte, gab es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Charlottenburger Windscheidstraße zu einer "zwangsweisen Durchsetzung einer Ausreiseverpflichtung". Einzelheiten teilte die Polizei aus einsatztaktischen und persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht mit.

Abou-Chaker saß bereits jahrelang im Gefängnis

Medienberichten zufolge soll Abou-Chaker in den Libanon abgeschoben worden sein. Wie das Magazin "Stern" berichtet, soll der 40-Jährige am Flughafen von Beirut durch die Behörden überprüft worden sein und sich mittlerweile auf freiem Fuß befinden. Weil seine Staatsangehörigkeit jahrelang als ungeklärt galt, habe der Libanon sich lange Zeit geweigert, ihn aufzunehmen.



Abdallah Abou-Chaker saß in Deutschland bereits mehrere Jahre im Gefängnis, unter anderem wegen Drogenhandels, Körperverletzung und Zuhälterei. Zuletzt kam er Anfang des Jahres wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Untersuchungshaft. Allerdings wurde er bald wieder freigelassen.



Dem "Stern"-Bericht zufolge könnten möglicherweise auch zwei jüngere Brüder von Abdallah Abou-Chaker vor einer Abschiebung in den Libanon stehen. Die beiden wurden demnach am 15.November 2021 vom Landgericht Berlin wegen Betrugs zu vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt.