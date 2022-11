Der Berliner Musiker Frank Zander lädt auch in diesem Jahr wieder obdachlose und bedürftige Menschen zu einem Weihnachtsessen ein. Wie schon seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 wird er auch diesmal wieder vier Tage lang mit dem Caritas-Foodtruck in Berlin unterwegs sein und warmes Essen, Geschenketaschen und Schlafsäcke verteilen, wie Zander gemeinsam mit dem Berliner Caritas-Verband am Mittwoch mitteilte.



Bereits am 6. Dezember überreicht Zander am Intercityhotel Berlin am Ostbahnhof dem Caritas-Foodtruck einen Spendenscheck in Höhe von 30.000 Euro. Die Spenden ermöglichen diese Aktion, die vom 19. bis 22. Dezember stattfinden wird. Unterstützt wird die Foodtruck-Tour auch vom Radiosender rbb 88.8.