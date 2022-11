Der bundesweite Trend spiegelt sich auch in Brandenburg und in Berlin wider: In Brandenburg sind im vergangenen Jahr 5.073 Fälle häuslicher Gewalt erfasst worden, betroffen waren zumeist Frauen. Das teilte das Brandenburger Gesundheits- und Sozialministerium am Mittwoch in Potsdam mit.

Am Freitag ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, der von den Vereinten Nationen 1999 für den 25. November ausgerufen wurde. Die Initiative entstand in Reaktion auf einen schweren Fall von Gewalt an Frauen in der Dominikanischen Republik. In Deutschland wird seit dem 25. November 2001 in vielen Kommunen ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt.