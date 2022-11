Die Geltungsdauer für Hundesteuermarken in Berlin wird um ein weiteres Jahr verlängert. Aktuelle Marken, die eigentlich Ende dieses Jahres ablaufen würden, bleiben also weiterhin gültig - bis zum 31. Dezember 2023. Wer bis zu diesem Zeitpunkt in Berlin einen neuen Hund anmeldet, bekommt bis zum Ablauf der neuen Frist weiterhin die Marke mit dem Gültigkeitszeitraum 2016-2022. Das hat die Senatsverwaltung für Finanzen am Dienstag mitgeteilt.

Nach dem Jahr 2023 würden dann gar keine Hundesteuermarken mehr ausgegeben, hieß es weiter. Perspektivisch beabsichtige man stattdessen, die Daten des zentralen Hunderegisters und die Chips der Hunde für die steuerliche Erfassung und Kontrollen zu nutzen.