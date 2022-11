Interview | Mastodon-Nutzer erklärt die Twitter-Alternative - "Unsere Neuanmeldungen haben sich in den letzten Wochen verzehnfacht"

Sa 12.11.22 | 08:29 Uhr

Bild: picture alliance / Koen van Weel

Seit Multimilliardär Elon Musk das Soziale Netzwerk Twitter übernommen und zu seinem Spielzeug gemacht hat, suchen viele Nutzer:innen nach Alternativen. Hoch im Kurs: Mastodon. Aber wie funktioniert es? Und was ist ein "toot"?

Neu ist "Mastodon" nicht. Die Twitter-Alternative gibt es bereits seit 2016. Gegründet wurde der Mikroblogging-Dienst in Jena, inzwischen sitzt das Unternehmen in Berlin. Die Turbulenzen bei Twitter mit Personalkürzungen im großen Stil und den öffentlichen Gedankenspielen um Pay-Modelle des Neu-Chefs Musk könnten für den großen Durchbruch der deutschen Netzwerk-Alternative sorgen. Immer mehr Twitter-User verkündeten in den letzten Wochen, dass sie Mastodon als Alternative ausprobieren wollen. Das würde den Berliner Jan Schulz-Hofen freuen. Der Startup-CEO sicherte sich schon 2017 die Instanz "toot.Berlin" - eine Art Mini-Twitter für den Raum Berlin, angesiedelt bei Mastodon. Das Netzwerk ist dezentralisiert - anders als das US-Vorbild. Die meisten Menschen können aber trotz der Abwanderungswelle von Twitter zu Mastodon immer noch wenig mit den Begriffen "Instanz" und "Toot" anfangen. Deshalb erklärt der langjährige "Toot"-Betreiber Schulz-Hofen bei rbb|24, wie die Twitter-Alternative funktioniert und was die beiden Netzwerke unterscheidet.

rbb|24: Jan Schulz-Hofen, beginnen wir mal so: Ist Mastodon ihrer Meinung nach überhaupt vergleichbar mit Twitter? Wo gibt es Unterschiede? Jan Schulz-Hofen: Generell ist Mastodon im Prinzip von der Funktionalität und vom Gefühl her das gleiche wie Twitter – nur eben, dass es dezentral ist. Das bedeutet, dass es keine zentrale Instanz gibt, die von einer Firma aus dem Silicon Valley, nämlich Twitter, betrieben wird. Sondern: Wer möchte und die Kapazitäten dazu hat, kann eine eigene Instanz aufmachen. Jeder Benutzer kann entweder auf seiner eigenen Instanz oder auf der Instanz eines Freundes oder einer Freundin, eines Vereins oder von anderen lokalen Organisationen einen Nutzer-Account anlegen. Dementsprechend bindet man sich nicht an eine zentrale Stelle, sondern eben an jemandem, dem man vertraut und der lokal ist. Was genau sind denn Instanzen bei Mastodon? Die Instanzen kann man sich im Prinzip so vorstellen wie kleine lokale Twitters um die Ecke. Mit dem Zusatz, dass sie alle untereinander verknüpft und verbunden sind. So wie man seine Lebensmittel entweder vom großen Discounter oder eben vom kleinen Bioladen um die Ecke beziehen kann, kann man bei Mastodon auf die kleine Instanz um die Ecke gehen – und trotzdem kommunizieren mit der ganzen weiten Welt und allen anderen Usern in anderen Instanzen.

Es gibt also ein übergeordnetes Mastodon. Trotzdem können die Hosts, wie Sie es bei "toot.berlin" sind, für ihre Instanzen eigene Community-Regeln festlegen, oder? Das ist richtig. Es ist ja so, dass sich bei den großen zentralen Diensten wie Facebook oder Twitter große Teams um die Moderation von Kommentaren kümmern und eine Art Gesetzgebungsfunktion übernehmen. Das ist natürlich schwierig, das alles zu vereinen, dass es auch weltweit irgendwie richtig passt. Der Vorteil bei dezentralen Diensten wie Mastodon ist es, dass im Prinzip die Regeln gemacht werden von den lokalen Betreiber:innen der lokalen Instanzen. Das heißt, jeder User und jede Userin kann sich überlegen: Auf welche Instanz möchte ich gehen? Was sind dort die Regeln? Und wo fühle ich mich wohl? Also jede:r kann sich frei die Instanz suchen, die zu ihm oder ihr passt? Genau. Soweit ich weiß, sind sämtliche Mastodon-Instanzen kostenlos. Jede Userin und jeder User kann sich einfach eine aussuchen und sich vorher natürlich auch darüber informieren: Welche anderen Userinnen und User sind dort? Und welche Regeln gelten dort, und in welchem Bereich oder in welchem Umfeld lasse ich mich auf Konversationen ein? Und wo fühle ich mich wohl?

Gibt es nur örtliche Instanzen wie Ihre oder auch solche, die spezielle Schwerpunkte setzen? Es gibt sowohl lokale Spezialisierung - wir betreiben ja toot.Berlin, wo wir dachten, okay, alle Berlinerinnen und Berliner können sich da einloggen. Aber es gibt auch ganz viele zu bestimmten Spezialthemen, vom Kaninchenzüchterverein bis hin zu zahlreichen Instanzen, die sich mit IT und Technik beschäftigen und sich dann entsprechend austauschen. Jetzt, da Elon Musk Twitter übernommen hat und immer mehr fragwürdige Entscheidungen für die Community trifft, gehen viele Menschen von dort weg. Erlebt Mastodon also eine Völkerwanderung von Neu-Usern? Ja. Ich habe gerade eben noch mal reingeschaut. Unsere Neuanmeldungen haben sich in den letzten Wochen verzehnfacht. Wir verzeichnen einen deutlichen Zuwachs an Menschen, die jetzt darauf aufmerksam werden. Auch weil es ein bisschen in den Medien rumgeht, dass sich auf Twitter etwas verändert beziehungsweise Twitter übernommen wurde von einem einzigen Mann, dem man so ein bisschen argwöhnisch oder vielleicht skeptisch entgegenblickt. Ich habe generell das Gefühl, dass das von den bisherigen Userinnen und Usern positiv aufgenommen wird, weil sich alle freuen, dass das Web dadurch ein Stück weit dezentraler und auch freier wird.

Das kann ein kleines Netzwerk ja auch verändern. Twitter eilt der Ruf voraus, dass der Umgangston dort nicht besonders freundlich ist. Bemerken Sie schon einen Zuzug von neuen Accounts, denen dieser "Twitter-Ton" anhaftet? Das habe ich bisher noch nicht beobachtet. Es gibt natürlich in jeder Community Menschen, die sich richtig oder falsch verhalten oder die möglicherweise Sachen sagen, die anderen Menschen nicht passen. Aber das ist dann sozusagen die Verantwortung der Community an sich und auch von den entsprechenden Moderatorinnen und Moderatoren von jeder Instanz, die Konversation in vernünftigen Bahnen zu behalten. Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Oda Tischewski für das rbb24 Inforadio. Sendung: rbb24 Inforadio, 11.11.2022, 18 Uhr