Wer derzeit von Norden kommend von der A100 am Funkturm auf die Avus fahren will, landet leicht im Stau: Bei Glätte wird die Überfahrt gesperrt. Streufahrzeuge dürfen dort nicht mehr eingesetzt werden - weil sie zu schwer sind.

Am Dienstagmorgen reichte der Stau laut Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) zurück bis auf die A111. Der Tunnel Tegel musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Wiederholte Sperrungen der Überfahrt von der A100 (in Richtung Neukölln) zur A115 wegen Glättegefahr verursachen seit Freitag immer wieder erhebliche Behinderungen im Berliner Stadtverkehr.

Der Berliner Senat verwies auf die Autobahn GmbH, in deren Zuständigkeit die betroffene Zufahrt liege. Eine Antwort der Autobahn GmbH steht noch aus.

Auf Nachfrage des rbb konkretisierte die BSR am Dienstagnachmittag: "Unsere Autobahn-Winterdienstfahrzeuge haben ein zulässiges Gesamtgewicht von mindestens 18 Tonnen und dürfen die Brücke deshalb nicht befahren. Eine Ausnahmeregelung für unsere Winterdienstfahrzeuge, die wir in den vergangenen Jahren regelmäßig erhalten haben, wurde uns in diesem Jahr nicht mehr gewährt. Da uns keine leichteren Autobahn-Winterdienstfahrzeuge zur Verfügung stehen, können wir derzeit keine winterdienstlichen Maßnahmen auf der Brücke durchführen. Auf diese Problematik haben wir im Vorfeld hingewiesen."

Grund für die Sperrung im Autobahndreieck Funkturm ist, dass die Überfahrt auf die Avus nur für Fahrzeuge bis zu einem Gewicht von 3,5 Tonnen zulässig ist, teilte die Polizei dem rbb auf Anfrage mit. Da Streu- und Räumfahrzeuge der Berliner Stadtreinigung (BSR) schwerer sind, könne es auf dem Streckenabschnitt zu Glätte kommen, was die Sperrung erforderlich mache.

Der Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen und Fußbängerüberwegen obliegt in Berlin der Berliner Stadtreinigung (BSR). Prioriät haben hier nach eigenen Aussagen des Unternehmens die Stadtautobahnen und Hauptverkehrsstraßen, Straßen mit Zugang zum öffentlichen Nahverkehr, Radstreifen und Fußgängerüberwege. Erst wenn diese mithilfe der mehreren hundert Räum- und Streufahrzeuge beräumt oder gestreut sind, kommen, so die BSR, die Nebenstraßen an die Reihe.

Die Mitarbeiter des Unternehmens sind hierfür in zwei, bei extremen Wetterlagen in drei Schichten - also rund um die Uhr - unterwegs. Die Wintersaison läuft für die Stadtreinigung vom 1. November bis zum 31. März.