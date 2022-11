Der Aufwand ist nicht gering: Am Ende sollen alle 1.200 Vögel im Zoo getestet sein. Auf die ersten Laborergebnisse soll ein Pressetermin mit weiteren Informationen folgen. Mit diesen sei aber nicht vor nächster Woche zu rechnen. Bis dahin bleibt der Zoo zu - das Aquarium und der weit entfernt in Friedrichsfelde gelegene Tierpark Berlin sind aber geöffnet.

In ganz Deutschland wird seit Oktober 2020 vermehrt die Geflügelpest bei Wildvögeln festgestellt. Eine Ansteckung führt zu einer hohen Krankheits- und Todesrate bei Wasser- und Greifvögeln. Die Zahl der betroffenen Hausgeflügelbestände nimmt ebenfalls zu, da Hühner und Puten besonders anfällig für den Geflügelpesterreger sind. Geflügelhalter in Berlin müssen wegen des Falls im Berliner Zoo aber derzeit keine weiteren Maßnahmen ergreifen.

Eine Erkrankung durch Influenza-A-Viren bei Vögeln kann auch zu einer Erkrankung von Menschen führen. Kommt es zu einer Infektion beim Menschen, "kann die Krankheit bisweilen sehr schwer verlaufen", heißt es vom Robert-Koch-Institut (RKI) [rki.de].

Das Insitut weist jedoch auch daraufhin, dass eine Ansteckung von Tieren auf den Menschen nicht so leicht ist. Insgesamt hält sich die Gefahr für Menschen in Europa sehr in Grenzen: Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden seit 2003 weltweit gut 2.600 humane Erkrankungen und 1.100 Todesfälle mit aviärer Influenza nachgewiesen.

Die mit Abstand meisten Fälle wurden im asiatisch-pazifischen Raum registriert. In Deutschland sind bis heute überhaupt keine Erkrankungen beim Menschen bekannt geworden.