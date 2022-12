Berlin und Potsdam - Erstes Licht an Chanukka-Leuchtern wird entzündet

So 18.12.22 | 10:11 Uhr

dpa/Christoph Soeder Audio: Fritz | 18.12.2022 | Anja Haufe | Bild: dpa/Christoph Soeder

Vor dem Brandenburger Tor in Berlin wird am Sonntag das erste Licht an einem zehn Meter hohen Chanukka-Leuchter entzündet. Anlass ist das jüdische Lichterfest, das in diesem Jahr am 18. Dezember beginnt. Der Chanukka-Leuchter war am Freitag aufgestellt und eingeweiht worden. Er solle angesichts des Ukraine-Krieges und dessen Auswirkungen ein Symbol der Hoffnung und des Friedens setzen, sagte der Berliner Gemeinderabbiner Yehuda Teichtal am Freitag bei der Einweihung des Leuchters.

Mehr als 40 Leuchter in Berlin

An der Zeremonie der Entzündung nehmen am Nachmittag Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, teil. Der Chanukka-Leuchter wird seit 2008 vor dem Brandenburger Tor aufgestellt. Er zählt zu den größten Europas. In ganz Berlin stehen an öffentlichen Orten mehr als 40 Chanukka-Leuchter, darunter vor dem Auswärtigen Amt, dem Bundesinnenministerium und dem Berliner Abgeordnetenhaus.

Feierlichkeiten auch in Potsdam

Auch in Potsdam werden am Sonntag an zwei jüdischen Chanukka-Leuchtern die ersten Lichter entzündet. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke(SPD) entzündet auf Einladung der Synagogengemeinde Potsdam den Chanukka-Leuchter am Steubenplatz. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) entzündet gemeinsam mit Rabbiner Ariel Kirzon das erste Licht am Chanukka-Leuchter vor dem Rathaus. Das Chanukka-Fest erinnert an die Wiedereinweihung des jüdischen Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor Christus.