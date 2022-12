Etwa 30 Feuerwehrleute haben am Sonntagnachmittag vor dem Roten Rathaus in Berlin eine Mahnwache abgehalten, um auf schlechte Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Dabei zündeten sie - wie schon bei früheren Mahnwachen - unter dem Motto "Berlin brennt" Holz in einer Tonne an.

Als Grund für die Aktion gaben die Beteiligten die steigende Belastung im Feuerwehr-Dienst an. Die sei vor allem durch Personalmangel in Folge von Einsparungen begründet, hieß es. Aktuell werde die Lage durch den hohen Krankenstand so sehr verschärft, dass die Feuerwehr ihren gesetzlichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen könne. Eintreffzeiten von Rettungswagen und Notärzten von über 30 Minuten sind demnach keine Seltenheit mehr. Dadurch hätten sich Sicherheit für die Bevölkerung und der Brandschutz in Berlin verschlechtert.