Mehrere Jugendliche haben eine 14-Jährige im Berliner Ortsteil Neu-Hohenschönhausen verletzt. Sie hatten die Jugendliche am Dienstagnachmittag so schwer geschlagen und getreten, dass sie wegen Verletzungen am Kopf und am Knie in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.