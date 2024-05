Saisonabschluss in der 2. Liga - Hertha spielt beim Rekordabsteiger Osnabrück um die Torjägerkanone

Fr 17.05.24 | 14:59 Uhr

Bild: imago images/Beautiful Sports

Am letzten Spieltag reist Hertha zum sicheren Absteiger VfL Osnabrück. Für beide Teams geht es um nichts mehr, außer sich mit einem Erfolg in die Sommerpause zu verabschieden. Ein Berliner Spieler könnte hingegen noch einen Titel holen.

Fünf Fakten zum Spiel

Im Hinspiel trennten sich der VfL Osnabrück und Hertha BSC 0:0, Florian Niederlechner sah kurz vor Schluss die Rote Karte

In den neun Zweitliga-Duellen an der Bremer Brücke hat Hertha sechsmal verloren und der einzige Punktspielerfolg in Osnabrück liegt fast 43 Jahre zurück (3:0 unter Uwe Klimaschefski im Oktober 1981)

Für Hertha-Trainer Pal Dardai wird es das vorerst letzte Spiel im Amt sein. Der Vertrag mit dem Ungarn war nicht verlängert worden

Stürmer Haris Tabakovic schnuppert an der Torjägerkrone. Mit insgesamt 22 Treffern und drei Toren Vorsprung auf Verfolger Robert Glatzel geht er in das letzte Saisonspiel. So oft traf für die Berliner das letzte Mal Michael Preetz vor 25 Jahren. In der Saison 1998/99 wurde dieser mit 23 Treffern der bislang einzige Torschützenkönig Herthas im Profifußball

Auch der beste Vorbereiter dieser Zweitligasaison könnte noch aus Berlin kommen. Fabian Reese hat nur eine Torvorlage weniger als St. Paulis Marcel Hartel, der die Liste mit zwölf Vorlagen anführt

Der Gegner-Experte Im Leben von Marcel Hüstge dreht sich vieles um den VfL Osnabrück. Er verfolgt jedes Spiel und ist 1. Vorsitzender des Fanclubs "Lila Weiße Maiburg", den es seit 1998 gibt. Gemeinsam organisieren sie einen Fanbus, der Menschen in der Region einsammelt und für kleines Geld zu den Heimspielen des VfL bringt.

So läuft es sportlich beim VfL Osnabrück

Der VfL Osnabrück steht bereits als sicherer Absteiger fest. Nach nur einer Saison geht es zurück in die 3. Liga. "Man ist beim VfL ja Leid gewohnt. Es geht öfter hoch und runter", erklärt Gegner-Experte Marcel Hüstge. Tatsächlich gibt es in ganz Deutschland keine andere Mannschaft, die bereits so oft aus der 2. Bundesliga abgestiegen (8-mal) ist, aber auch keine, die so oft in die zweite Spielklasse aufgestiegen ist (7-mal). Gerade die vergangenen Wochen waren für die Niedersachsen noch einmal besonders schwierig: Aus den letzten fünf Spielen holten sie nur einen Punkt, kassierten 15 Gegentore und mit der 0:4-Niederlage gegen Schalke am 32. Spieltag war der Abstieg besiegelt. Immerhin gab es nun schon etwas Zeit zum Verdauen. "In der Fanszene hat man sich mittlerweile damit abgefunden. Es zeichnete sich ja auch schon deutlich länger ab", sagt Hüstge. Beim vorerst letzten Auftritt in der 2. Liga soll das Team noch einmal ordentlich gefeiert werden. Das Stadion ist am Sonntag gegen Hertha (Anpfiff 15:30 Uhr) restlos ausverkauft. "Unsere Fans zeichnen sich dadurch aus, dass sie trotzdem hinter dem VfL stehen. Das sollten wir mitnehmen in die 3. Liga und vielleicht geht es ja auch wieder nach oben", so der Gegner-Experte.

Das bewegt die Osnabrücker Fans

Zuletzt war unklar, ob der VfL sein vorerst letztes Heimspiel in der 2. Liga aber überhaupt im eigenen Stadion an der Bremer Brücke austragen kann. Vor etwa zwei Wochen hatte die Stadt Baumängel an der über 90 Jahre alten Arena festgestellt und eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen. Das Dach über der Ostkurve war einsturzgefährdet. So mussten die Osnabrücker ihre Heimpartie gegen Schalke ohne Zuschauer am Hamburger Millerntor austragen, wo sie 0:4 verloren und der Abstieg damit besiegelt war.

IMAGO / Beautiful Sports Interview | Niederlechner zu Abschied - "Streich ist einer der besten Trainer, die es in Deutschland gibt" Hertha-Stürmer Florian Niederlechner spielte von 2016 bis 2019 unter Christian Streich in Freiburg. Nun hört der Trainer bei den Breisgauern auf. Niederlechner spricht mit rbb|24 über seine Beziehung zu Streich, dessen Legendenstatus und den Abschied.

"Das Stadion ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Das weiß jeder. Es steht ein Neubau im Raum, aber auch eine Sanierung. Das ist alles noch nicht sicher. In der Sommerpause muss man jetzt aber auf jeden Fall etwas tun, es nützt ja nichts", erklärt Hüstge. Für die Partie gegen Hertha wird das Stadion nun aber noch einmal voll werden. Ausgeholfen wurde sich mit einer relativ simplen Lösung: Das einsturzgefährdete Stadiondach wurde in den vergangenen Tagen kurzerhand abgetragen. "Gemessen an der sportlichen Situation ist es zwar leider kein wirkliches Happy End für den VfL. Aber ich bin sehr froh, dass der vorläufige Abschied aus der zweiten Liga am Sonntag zumindest mit erhobenem Haupt erfolgen kann", sagte die Osnabrücker Oberbürgermeisterin Katharina Pötter.

Auf diesen Spieler sollte Hertha achten

In der Defensive werden die Berliner am Sonntag vielleicht eine Sorge weniger haben. Denn dem VfL fehlt ihr Toptorjäger Erik Engelhardt. Der 26-Jährige war im Sommer von Energie Cottbus aus der Regionalliga nach Osnabrück gewechselt und kommt in seiner ersten Zweitligasaison direkt auf zehn Saisontreffer. Zuletzt fehlte er allerdings mit Knieproblemen und sein Einsatz gegen Hertha ist ungewiss. Gegner-Experte Hüstge hat außerdem noch viel Lob für Torhüter Philipp Kühn übrig. Ihm sei es zu verdanken, dass der VfL nicht noch deutlich mehr Gegentore kassiert hat. Der 31-Jährige hatte die Rolle des Stammkeepers erst am 16. Spieltag übernommen und damit die Leihgabe des 1. FC Union Berlin, Lennart Grill, zwischen den Pfosten verdrängt. Hüstge hofft nun, dass Kühn dem Verein auch in der 3. Liga erhalten bleiben wird. "Er ist auf jeden Fall die Nummer eins im Tor und das soll auch so bleiben. Hoffentlich kommt er uns nicht abhanden, es gibt da schon die ersten Gerüchte." Die haben sich mittlerweile bestätigt - am Donnerstagabend verkündete der Klub, dass Kühn den Verein auf eigenen Wunsch verlassen wird.

Das sagen die Trainer

Uwe Koschinat (VfL Osnabrück): "Wir haben den Entschluss gefasst, dass wir die Saison nicht noch in irgendeiner Form ausdehnen. Das heißt, für die Spieler soll dann das letzte Element auch das Hertha-Spiel sein. Wir wollen eine inhaltlich starke Truppe auf den Platz kriegen, denn wir wollen natürlich dieses letzte Spiel gewinnen und wollen einen guten Eindruck von dieser Saison hinterlassen." Pal Dardai (Hertha BSC): "Ich wollte Sechster werden, aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Aber: Wir wollen in Osnabrück gewinnen, ein paar Tore schießen und die Torjägerkanone für Haris sichern. Das ist das Ziel."

So könnte Hertha spielen

Große Experimente wird Trainer Pal Dardai bei seinem vorerst letzten Spiel an der Seitenlinie wohl nicht mehr eingehen und eine eingespielte Elf auf den Rasen schicken. Zwar wäre die Situation, dass es am letzten Spieltag um nichts mehr geht, eigentlich wie gemalt, um noch einmal ein paar jungen Talenten die Chance zu geben - doch die werden an anderer Stelle gebraucht. Denn Herthas A-Junioren befinden sich gerade mitten im Rennen um die deutsche Meisterschaft. Im Hinspiel des Halbfinals trennten sie sich von Borussia Dortmund unentschieden mit 2:2. Das Rückspiel findet am Montagvormittag im Jahn-Sportpark statt und Dardai kündigte an, dass Junioren-Trainer Oliver Reiß dabei der bestmögliche Kader und ausgeruhte Spieler zur Verfügung stehen sollen. Auch Ibu Maza ist deshalb für die U19 im Einsatz. Für ihn könnte Florian Niederlechner sein Comeback als hängender Stürmer geben. Auf dieser Position hatte er während der Saison phasenweise starke Leistungen gezeigt. Herthas mögliche Startelf: Ernst - Kenny, Gechter, M. Dardai, Dudziak - Zeefuik, Hussein - P. Dardai, Reese - Niederlechner - Tabakovic

Die Prognose

Der Tipp des Gegner-Experten: "Es wird sehr schwer für uns werden, aber mit den eigenen Fans im Nacken ist die Mannschaft einen Hauch stärker. Ich sage mal 1:1." Der Tipp aus der Redaktion: Hertha holt zum Saisonabschluss einen 3:1-Auswärtssieg.

Sendung: Der Tag, 17.05.2024, 18 Uhr