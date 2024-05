Waldbrandgefahr in Brandenburg leicht gesunken

Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist leicht zurückgegangen. Nach Angaben des Umweltministeriums vom Samstag gilt landesweit die mittlere Gefahrenstufe drei.

Immer wieder brennt es in den brandenburgischen Wäldern. Das Früherkennungssystem "Fire Watch" hilft, den aufsteigenden Rauch möglichst früh zu erkennen. Auch die Waldflächen Berlins werden durch das System kontrolliert. Von Philipp Rother

In den vergangenen Tagen hat es mehrere kleine Waldbrände gegeben, die aber schnell gelöscht werden konnten. So hat es am Freitagabend im Neuruppiner Ortsteil Gnewikow (Ostprignitz-Ruppin) auf einer Fläche von 300 Quadratmetern gebrannt.

Zuvor war bei Guben (Spree-Neiße) ein Waldbrand ausgebrochen, der etwa 5.000 Quadratmeter erfasst hat. Nach mehreren Stunden war das Feuer gelöscht. Die Einstufung der Waldbrandgefahr beruht auf Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes.