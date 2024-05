28-Jähriger greift nach Hausverbot Polizisten an

Ein 28 Jahre alter Mann hat betrunken zwei Polizisten in Berlin-Spandau angegriffen. Beide erlitten durch die Faustschläge des Mannes Verletzungen am Kopf und im Gesicht, einer der Beamten kam stationär ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte.