Die einen lieben es, die anderen hassen es: das Fitnessstudio. Eines ist klar: Es ist nie zu spät, um an der eigenen Strandfigur zu arbeiten. Hier sind fünf Typen, die jeder kennt, der schon mal ein Gym von innen gesehen hat.

Sie wissen, was sie tun. Kommen rein, stemmen Gewichte, quatschen nicht lange rum, schießen keine Selfies – und gehen wieder. Im besten Fall: zufrieden nach Hause. Attitüde: Get sh*t done.

Die Fitness-Welt – und nicht nur diese – bräuchte mehr Macher.