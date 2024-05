Oliver B Berlin Samstag, 18.05.2024 | 16:26 Uhr

Kurz vorneweg: Ich bin seit einem viertel-Jahrhundert Herthaner und werde es für immer sein.



Was die Harlekins dort ansprechen ist m.M.n. recht fatalistisch. Wir haben 50+1, was 777 will interessiert uns nicht. Ich sehe bisher auch keinerlei Anzeichen das die angesprochenen "Gremien" eine wie auch immer geartete Kehrtwende anstreben. Natürlich sollten wir stets vorsichtig sein, aber der Verein hat hauptsächlich aus finanziellen Gründen gar keine andere Chance als den Berliner Weg weiter zu verfolgen.

Mir tut es rigendwie Leid um Pal, ok. Aber sofern die Gremien einen neuen Trainer aus dem Hut zaubern der nicht unbedingt Gisdol heisst oder so, sollte man ihm eine Chance geben. Auch tritz der Umstände diese Saison hätte ich mehr erwartet vom Team (nicht Aufstieg, so verblendet bin ich dann doch nicht).



Ich würde mich freuen wenn unsere Harlekins jetzt nicht auch noch Stress in den Verein bringen. Verein und Fans haben so gut funktioniert diese Saison. Lets keep going!