Mitsubishi Electric Europe und Tegel Projekt wollen bei ihrer Zusammenarbeit unter anderem Simulationstechnologien nutzen, um mehr Energieeffizienz und Komfort in Gebäuden zu erreichen. Wegner und Berlin Projekt-Geschäftsführer Frank Wolters machten sich beim Besuch des Null-Energie-Hauses SUSTIE am Freitag in Japan ein Bild davon, wie dies in der Praxis aussieht.

Der Regierende Bürgermeister lobte Mitsubishi Electric als "Vorreiter auf dem Gebiet innovativer Gebäudetechnologien“. SUSTIE zeige „eindrucksvoll, welche Chancen sich in diesem Bereich gerade mit Blick auf die Energieeffizienz ergeben", so Wegner.