Die Schülerinnen und Schüler der neuen Lindenhof-Grundschule in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) sollen es im Herbst und vor allem im Winter schön warm haben. Dafür wurde am Donnerstag ein umweltfreundliches und emissionsfreies Heizsystem in Betrieb genommen: Der Schulneubau sowie die Turnhalle in der Mühlenstraße werden künftig mit der Wärme des gereinigten Abwassers beheizt, das die Berliner Wasserbetriebe vom Klärwerk in Stahnsdorf in den Teltowkanal leiten.

Zwei Ableitungskanäle führen in direkter Nähe an dem Schulneubau vorbei und werden für die Heizenergiegewinnung genutzt.