Nach den regionalisierten Ergebnissen für das Land Berlin belaufen sich die Einnahmen in diesem Jahr voraussichtlich auf rund 28,6 Milliarden Euro und auf rund 30,2 Milliarden im kommenden Jahr. Im Vergleich zum Berliner Doppelhaushalt 2024/2025 sind das 174 Millionen Euro weniger als erwartet im laufenden Jahr und 188 Millionen im Jahr 2025.

Zwar spiegele sich die gute Berliner Entwicklung insbesondere bei den Lohnsteuer-Einnahmen immer noch wider, so der Finanzsenator. Auch stehe die Berliner Wirtschaft gut da. Diese könne aber nicht allein die Schwäche des Bundes kompensieren.

Finanzsenator Stefan Evers (CDU) sprach von einer "zusätzlichen Herausforderung" für den Berliner Haushalt. Für zusätzliche Ausgabenwünsche gebe es keinen Raum mehr. Deutschlands Wirtschaftsschwäche wirke sich nun auf die Steuereinnahmen auch in Berlin aus, nachdem noch im vergangenen Jahr die Berliner Zahlen etwas günstiger waren als im Bund.

Die Ampel-Regierung müsse sich dringend um das deutsche Wirtschaftswachstum kümmern, forderte Evers. Die Staatsausgaben müssten schnellstmöglich "in den Normalmodus" zurückkehren. Die Bundesregierung hatte die aktuelle Frühjahrsprojektion Ende April nach unten korrigiert und rechnet in diesem Jahr nur noch mit 0,3 Prozent Wachstum statt 1,3 Prozent.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung kommt zweimal im Jahr zusammen, im Frühjahr und Herbst. In dem Gremium sitzen Experten der Bundesregierung, der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, des Statistischen Bundesamts, der Bundesbank, des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland sowie Vertreter der Länderfinanzministerien und der Kommunen. Die aktuelle Steuerschätzung für den Bund wurde bereits am Donnerstag vorgestellt. Auch im Bund sind deutliche Rückgänge bei den Steuereinnahmen zu erwarten.