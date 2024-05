Der Großräschener See, der geflutete ehemalige Tagebau Meuro, sollte eigentlich erst in zwei Jahren für eine Nutzung freigegeben werden. Ende April teilte der Bergbausanierer LMBV aber überraschend mit, dass zumindest Boote deutlich früher auf den See dürfen. Am Freitag war es schließlich so weit.

Vorerst dürfen allerdings nur die 60 Mitglieder des "Ilseseesportvereins Großräschen" auf das Wasser. Laut Stadt aus zwei Gründen: einerseits wegen der Haftung, andererseits, weil jeder einzelne Nutzer belehrt werden müsse. Wann der See vollständig freigegeben werden kann ist noch nicht klar. Am bereits angelegten Strand kann möglicherweise ab Juni gebadet werden, heißt es von der Stadt.



Am Freitag konnten zumindest die Vereinsmitglieder ihre Nutzungsverträge abholen. Mit ihren Booten rausfahren wie geplant konnten sie dennoch nicht, der Wind hatte den Seglern einen Strich durch die Rechnung gemacht.