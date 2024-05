Die Meinungen darüber, was man mit dem 1976 fertiggestellten Gebäude hätte machen sollen, gehen Jahrzehnte nach Wiedervereinigung und Palast-Abriss immer noch stark auseinander. Das zeigt auch die Diskussion im Vorfeld der Eröffnung der "Palast der Republik"-Ausstellung am Freitag im Humboldt-Forum - dem Nachfolge-Bau auf dem ehemaligen Palast-Gelände.

"Die Debatte um den Palast der Republik ist seitdem geprägt gewesen von eher historisierend argumentierenden Personen, die das historische Bild Berlins wiederherstellen wollten. Auf der anderen Seite waren Menschen, die diese Wiederherstellung als nicht zeitgemäß empfinden und nicht daran glaubten, dass man damit ein historisches Bild wiederherstellen kann", sagt Elke Neumann. Sie kuratierte 2019 eine Ausstellung zum Palast der Republik in der Kunsthalle Rostock und lebt in Berlin.

Dass irgendetwas mit dem Palast geschehen muss, ist nach der Wiedervereinigung allen klar angesichts der Asbestbelastung. Noch im Sommer 1992 heißt es von der Bundesregierung, der das Gebäude nun gehört: "Von maßgeblicher Bedeutung für diese städtebauliche Neuordnung ist die Frage, ob der ehemalige Palast der Republik erhalten und in eine neue städtebauliche Konzeption integriert werden soll. In diesem Zusammenhang sind weitere Überlegungen anzustellen." Dafür soll es einen Architekturwettbewerb geben.

03.09.2004: Erste Besucher unternehmen per Schlauchboot eine Fahrt durch den gefluteten Palast der Republik. Im unteren Foyer des ehemaligen Sitzes der DDR-Volkskammer entstand ein Labyrinth aus Wasserwegen. Besucher können mit Schlauchbooten durch die 30 Zentimeter tiefen und mit 250.000 Litern Wasser gefüllten Becken fahren und sich an knapp 150 künstlerischen Fassaden erfreuen.

Wolfgang Thierse (SPD), war 1990 Volkskammer-Abgeordneter und saß anschließend im Bundestag. Er erinnert sich gegenüber dem rbb: "In dem großen, modernen Veranstaltungssaal fand immer die Fernsehsendung 'Ein Kessel Buntes' statt." Es habe im Palast Restaurants mit gutem und vergleichsweise günstigem Essen gegeben und Telefonzellen, in denen man gut mit Westverwandten telefonieren konnte. "Es gab Anlass für viele Menschen zu sagen, das ist ein wichtiger Ort", sagt Thierse heute. "Aber ihn im Nachhinein gewissermaßen hochzustilisieren zu einem Objekt von ostdeutscher, von DDR-Identität, das fand ich immer übertrieben, dagegen habe ich mich gewehrt." Heute ist er Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Berliner Schloss.

Nach dem Denkmalschutzvorstoß 1992 bringt der Berliner Kultursenator Ulrich Roloff-Momin (CDU) die Idee ins Spiel, der Palast könne doch für die Amerika-Gedenkbibliothek genutzt werden. Zudem sei eine Sanierung günstiger als ein Abriss. Doch das Gebäude gehört nicht der Stadt Berlin, sondern dem Bund in Bonn. Und der wollte einen Architekturwettbewerb.

Und so einigen sich am 23. März 1993 Berlins Regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) und die Bundesbauministerin Irmgard Schwaetzer (FDP): Der Palast der Republik wird abgerissen. An dessen Stelle soll ein Neubau für das Außenministerium sowie ein Konferenzzentrum entstehen. Doch zuerst muss der Asbest weg. Die Bauarbeiten dazu beginnen aber erst 1998. Währenddessen streiten Politik, Palast- und Stadtschlossbefürworter, was denn nun auf dem Gelände passieren und wer das wie bezahlen soll.