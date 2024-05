Feuerwehr bringt Brand in Reifenlager in Frankfurt (Oder) unter Kontrolle

Der Großbrand eines Reifenlagers im Frankfurter Ortsteil Lichtenberg ist unter Kontrolle. Es gebe aber noch immer eine starke Rauchentwicklung, wie die Leitstelle Oderland am Freitagabend mitteilte.

Feuerwehren aus der Ortsumgebung von Frankfurt und dem Landkreis Oder Spree werden aber vorraussichtlich noch die ganze Nacht im Einsatz sein und unter anderem nach Glutnestern Ausschau halten.

An einem Kuhstall in der Teichstrasse war am Nachmittag ein großes Reifenlager in Brand geraten. Dichte schwarze Rauchwolken sind weiterhin weit sichtbar. Laut Leitstelle Oderland gestaltete sich die Löschwasserversorgung schwierig.

Feuerwehrleute vor Ort sagten dem rbb: "dass sie noch nie so einen großen Reifenberg haben brennen sehen". Eine unmittelbare Gefahr für Menschen oder Tiere besteht nicht. Die Reifen, werden normalerweise als Abdeckung für Silos benutzt. In dem Kuhstall befinden sich keine Tiere. Die Nina- und Kat-Warn-Apps hatten seit 16:31 Uhr vor starker Rauchentwicklung bis an den Stadtrand von Berlin gewarnt.