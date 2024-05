Die Basketballer von Alba Berlin sind ihrer Favoritenrolle im ersten Viertelfinal-Spiel gegen die Baskets Bonn gerecht geworden. Am Freitag feierten die Albatrosse einen 94:68-Heimsieg. Dominanz an den Brettern und gute Wurfquoten gaben den Ausschlag.

Die Anfangsphase in der Arena am Ostbahnhof war geprägt von vielen Ballverlusten, Unkonzentriertheiten und schwachen Wurfquoten auf beiden Seiten. Alba Berlin fand vor 7.071 Zuschauern – und unter den Augen seines ehemaligen Erfolgscoaches Aito Garcia Reneses – dann aber etwas besser in die Partie und erspielte sich eine 10:3-Führung.

Die Bonner gingen kurz darauf durch einen erfolgreichen Dreier von Savion Flagg erstmals in Führung (19:20). Nach einer etwas schwächeren Phase fand Alba jedoch gegen Ende der ersten Hälfte wieder besser ins Spiel. Das Team von Trainer Israel Gonzalez startete einen 10:0-Lauf, den Sterling Brown mit einem Dunk kurz vor der Halbzeit veredelte. Die Albatrosse gingen mit einer 41:31-Führung in die Kabine.

Das zweite Viertelfinal-Spiel der Serie im Best-of-Five-Modus findet bereits am Pfingstsonntag (17 Uhr) statt – erneut in Berlin, dann allerdings in der Max-Schmeling-Halle. Das dritte und möglicherweise schon entscheidende Duell steigt wiederum am kommenden Dienstag (18:30 Uhr) in Bonn.

Im Vorjahr waren die Berliner überraschend früh – und insgesamt auch überraschend deutlich – im Viertelfinale gegen den späteren Deutschen Meister Ulm ausgeschieden.