Berliner Koalition will die Förderung politischer Stiftungen regeln

Die schwarz-rote Koalition in Berlin will die Förderung politischer Stiftungen regeln. Mit einem entsprechenden Gesetzentwurf beschäftigte sich der Bildungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses in einer Anhörung.

Eine Voraussetzung für die Finanzierung einer Stiftung lautet dem Entwurf zufolge, dass die Partei, der sie nahe steht, dreimal hintereinander bei Parlamentswahlen Fraktionsstärke erreicht - also mindestens fünf Prozent erhalten haben muss. Die Stiftungen müssten, um gefördert zu werden, zudem für die freiheitliche demokratische Grundordnung und die Völkerverständigung eintreten.