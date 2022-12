137 Menschen in Berlin haben den Geschlechtseintrag "divers"

Do 29.12.22 | 10:37 Uhr

Bislang haben 137 Menschen in Berlin ihr Geschlecht im Melderegister zu "divers" ändern lassen. Das teilte ein Sprecher der Innenverwaltung mit. Das seien 0,0037 Prozent der rund 3,7 Millionen Einwohner in Berlin.

In Potsdam haben bislang drei Menschen im Alter zwischen 36 und 42 Jahren die Möglichkeit genutzt, ihr Geschlecht als "divers" anzugeben, teilte eine Stadtsprecherin mit. Das seien 0,0016 Prozent der 186.200 Einwohner. In Oranienburg hat sich laut Angaben eines Sprechers in diesem Jahr zum ersten Mal ein Mensch als "divers" umgemeldet.