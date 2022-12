Über viele Jahre lud Entertainer Frank Zander vor Weihnachten Obdachlose ein, im Hotel Estrel zu essen und zu feiern. Mit Corona war Schluss damit - seitdem verteilt der Musiker Essen an Bedürftige aus einem Truck heraus. Auch in der kommenden Woche.

In der Woche vor Weihnachten geht Entertainer und Sänger Frank Zander wieder auf Tour durch Berlin - in einem Foodtruck der Caritas. Verteilt würden zwischen Montag und Donnerstag täglich bis zu 350 warme Mahlzeiten an obdachlose und bedürftige Menschen, kündigte das Büro von Zander in Berlin an. Es gebe Wildgulasch mit böhmischen Knödeln, Rotkohl und Preiselbeeren, sowie auf Wunsch auch eine vegane Variante.

Zudem würden an allen vier Tagen Geschenkbeutel, Schlafsäcke, Hundefutter und Getränke an die Gäste verteilt, hieß es. Unterstützt wird Zander auf seiner Tour unter anderem von der Caritas, der Gewerkschaft der Polizei und zahlreichen prominenten Helferinnen und Helfern.