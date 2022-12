Heart of Gold Montag, 05.12.2022 | 16:35 Uhr

"Mein Bedarf an Arschlöchern ist gedeckt" - naja, mein Bedarf an ein- und gegenseitigem Niedermachen ist mehr als gedeckt. Beschimpfungen führen jetzt wohin genau? Ins Herz der gezähmten Mittel- und Oberschicht, die sich glücklich, was Entgrenzungen angeht, vertreten lässt? Was bringen die? Noch mehr Hass und Gewalt. American Psycho lässt grüßen.

Unvergesslich das Herumgetrampel auf B. Palmers Vater. Ein Tiefpunkt, auch was Recherche angeht. Im Gegensatz dazu das verschwörerische Bruder-Geplauder mit dem Neuköllner Gangsta-Schauspieler - auch ein Tiefpunkt; null Distanz und Kritik, stattdessen kuschelige Kiezathmo. Lasst bloß das Format ruhen, Krömer kann meinetwegen wiederkommen. Der Typ selbst ist ja gar nich so übel ....