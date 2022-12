Server gehackt - Täuschend echte Paypal-Phishing-Mails in Umlauf

Di 13.12.22 | 18:10 Uhr

Paypal-Kunden sollten in diesen Tagen besonders genau hinschauen, falls sie E-Mails vom Bezahldienst erhalten. Mehreren Berichten zufolge werden die Empfänger der Mail darüber informiert, dass sie eine Zahlung an ein drittes Unternehmen geleistet haben. Wenn die Überweisung nicht von dem Empfänger veranlasst wurde, soll man sich über einen Link in der Mail in das eigene Konto einloggen, um dort die erforderlichen Schritte für die Stornierung durchzuführen. Alle eingegebenen Anmeldeinformationen gehen dann direkt an Kriminelle, die damit das jeweilige Konto samt Zahlungsinformationen und Banking-Zugriff übernehmen können.

Grund dafür ist den Berichten zufolge, dass vor kurzem der Paypal-Mailserver gehackt worden ist. Somit können die Kriminellen Phishing-Mails direkt vom Server des Bezahldienstes aus verschicken. Der Absender dieser betrügerischen Mails trägt dabei den Namen der offiziellen Paypal-Adresse service@paypal.com und wirkt dadurch vermeintlich glaubwürdig. Zuerst hatte "Die Welt" [Bezahlinhalt] berichtet.

dpa/B. Pedersen Zum Tag der Computersicherheit - Experten raten zu regelmäßigen Updates, sicheren Passwörtern und Schulungen Hacker-Angriffe auf Unternehmen und Verwaltungen, wie etwa in Angermünde, nehmen weiter zu. Auf Maßnahmen zum besseren Schutz soll der Tag der Computersicherheit aufmerksam machen. Erfahrungen und Tipps kommen auch aus Ostbrandenburg.



Empfänger sollte auf Ansprache und Grammatik achten

Der Bezahldienst rät auf seiner Webseite [paypal.com] Betroffenen, in den Mails auf die direkte Kundenansprache zu achten. Die ist bei Paypal Standard; daher sollte ihre Abwesenheit das Misstrauen schüren. Zudem solle auf Logos und die Grammatik geachtet werden, auch auf die hinterlegten Verlinkungen.



Paypal empfiehlt grundsätzlich, sich per Browser oder App mit den eigenen Paypal-Daten einzuloggen und zu prüfen, ob tatsächlich eine ungewollte Zahlung getätigt wurde. Auch der PayPal-Kundendienst kann die Echtheit oder Falschheit einer E-Mail bestätigen. Zur Kontaktaufnahme sollte man jedoch auf keinen Fall die in der besagten Mail hinterlegten Kontaktdaten verwenden. Die echten Paypal-Kontaktdaten sind abrufbar im offiziellen Hilfe-Center [paypal.com].

Verdächtige Mails an Paypal weiterleiten