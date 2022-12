Vattenfall meldet Rohrschaden - Fernwärme-Ausfall im Berliner Norden: 34.000 Haushalte ohne Heizung und warmes Wasser

Mo 12.12.22 | 21:56 Uhr

Bild: imago images/Sorokina

In mehreren Tausend Wohnungen im Berliner Norden sind am Montagabend die Heizungen abgekühlt, auch warmes Wasser gab es nicht mehr. Laut Vattenfall hat ein Rohrschaden eine Störung in der Fernwärmeversorgung verursacht.

Ein Schaden an einem Fernwärmerohr hat am Montagabend zum Ausfall von Heizungen und der Warmwasserversorgung in mehreren Berliner Stadtteilen geführt. Techniker waren vor Ort, um den Schaden an einer oberirdischen Wärmeleitung in der Storkower Straße zu beheben und das Rohr zu schweißen, bestätigte Christian Jekat, Sprecher des Energiekonzerns Vattenfall, am Montagabend dem rbb. Die Reparaturarbeiten seien bereits gegen 21:45 Uhr beendet worden. Allerdings handle es sich um ein "träges System", der nötige Druck im Fernwärmenetz müsse über mehrere Stunden wieder aufgebaut werden, sagte Jekat.

Schaden an oberirdischer Leitung

Betroffen seien bis zu 34.000 Haushalte in Prenzlauer Berg, Pankow, Weißensee und Gesundbrunnen. Die Ursache für den Schaden ist bislang unklar, so der Sprecher. Unbekannt ist auch, wann genau sich der Schaden ereignet hat. Laut Jekat ist das Rohr nicht erst seit Montag beschädigt. "Heute wurde der Schaden bekannt und wir haben dann sofort gehandelt", so der Sprecher.



Jekat betonte, dass ähnliche Druckverluste im Wärmenetz normalerweise nicht von den Kunden bemerkt werden würden, da in den Heizungssystemen von Wohnhäusern und in der Warmwasserversorgung noch ausreichend Restwärme vorhanden sei. Im 2.000 Kilometer langen Trassensystem der Vattenfall würden Störungen verhältnismäßig häufiger an oberirdischen Rohren auftreten, wie es nun in der Storkower Straße der Fall sei. Ein überwiegender Teil aller Fernwärmeleitungen in Berlin verlaufe allerdings unter der Erde. Am Montagabend hieß es von Vattenfall, dass die Fernwärme und das Warmwasser bis Dienstagmorgen gegen 1 oder 2 Uhr wieder wie gewohnt fließen soll.

Sendung: rbb24, 12.12.2022, 21:45 Uhr