Pit Berlin Donnerstag, 08.12.2022 | 11:29 Uhr

Traglufthalle - also ständig per Gebläse Überdruck erzeugen (damit diese überhaupt steht), diese Luft dann auch noch permanent erwärmen (in einem wohl für eine Unterkunft überdimensionalen Volumen), dabei wohl keinerlei Wärmeisolation. Für eine Lagerhalle etc. mag das ja evtl. noch gehen, aber für eine Unterkunft???

Also irgendwo müssen wir mit der ganzen überflüssigen Energie ja hin!