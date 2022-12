Auf der Autobahn A24 zwischen Berlin und Hamburg ist am Donnerstag in den Morgenstunden kurz vor der Abfahrt Hagenow ein Fernreisebus verunglückt. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Wie die Polizeiinspektion Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) mitteilte, wurden dadurch der Ersatzfahrer und zwei Passagiere schwer verletzt. Lebensgefahr bestand demnach nicht. 15 Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei hatte zunächst von insgesamt acht Verletzten berichtet.

Insgesamt befanden sich laut Polizei 24 Passagiere in dem Bus des Anbieters Flixbus, der auf dem Weg von Polen nach Kopenhagen war. Die Autobahn wurde für mehr als acht Stunden in Richtung Hamburg gesperrt.



Ein Alkohol- und ein Drogentest beim 59 Jahre alten Fahrer fielen negativ aus, so die Polizei. Eine Blutprobe solle klären, ob Medikamente seine Fahrtüchtigkeit beeinflusst haben. Gegen ihn wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.



Zudem stellte die Polizei die Fahrerkarte aus dem digitalen Fahrtenschreiber sicher, die nun ausgewertet wird. Den Sachschaden schätzte die Polizei vorläufig auf etwa 200.000 Euro.