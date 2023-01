Rund 30 Monate nach einem brutalen Angriff in Berlin auf ein Fernsehteam der "ZDF Heute Show" hat die Berliner Staatsanwaltschaft nun Anklage erhoben. Das berichtet der WDR mit Verweis auf die ermittelnde Staatsanwaltschaft. Beschuldigt werden dabei drei Männer und eine Frau.



Das ZDF-Team war am 1. Mai 2020 von Unbekannten in Berlin am Rande einer Demonstration der sogenannten "Querdenker" attackiert worden. Zuvor hatte ein Reporter für die Satire-Sendung "Heute-Show" bei der Demonstration am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte Stimmen corona-kritischer Verschwörungsideologen eingefangen. In einer abgelegenen Ecke in der Nähe des Alexanderplatzes war das Team dann von einer Gruppe Vermummter angegriffen worden. Fünf Personen erlitten dabei Knochenbrüche und andere Verletzungen.