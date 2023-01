mitleser Mittwoch, 04.01.2023 | 20:28 Uhr

"Aufkleber zur Warnung der Fahrgäste anzubringen." Ja natürlich! Vor Jahren gab es den Fall bei Mc-BurgerFrittenBude in Amiland, als jemand sich an heißem Kaffee verbrüht und 1/2Million Schadenersatz bekam.

Ich kann mich noch an das Gelächter erinnern.

In Deutschland sind die Mitfahrenden zu blöd ihr Handy in der Tasche/Hand//irgendwas zu tragen und legen es auf einen Klappsitz, den Sie dann hochklappen.

Sagt mal gehts noch?

So blöd kann Mensch doch nicht sein?

Und dann kommen die Fahrgastschützer... Wer schützt mich vor soviel geballtem Unvermögen?

Ich finde: Jedes da rein fallende Handy ist ein gutes Handy. Und sollte da bleiben. Bekommen die Leute mal wieder was von der sie umgebenen Welt mit.