Millionen Menschen kannten seine Stimme, doch kaum jemand sein Gesicht: Der Berliner Hörspiel-Star und Synchronsprecher Wolfgang Draeger ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Das teilten seine Kinder Sascha Draeger und Kerstin Draeger am Dienstagabend auf Instagram mit. Das Hörspiellabel Europa bestätigte Draegers Tod am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Draeger war die deutsche Synchron-Stimme des US-Schauspielers Woody Allen. Er ist aber auch sehr bekannt aus Kinder- und Jugendhörspielen. Seine prominenteste Rolle dürfte Kommissar Glockner aus der Serie "TKKG" gewesen sein. In der Hörspiel-Reihe "Die drei ???" trat Draeger Ende der 1980er die Nachfolge von Horst Frank als Kommissar Reynolds an. Im ARD-Kinderfernsehen "Sesamstraße" verlieh er dem gelben Vogel Bibo seine Stimme.

Draeger kam 1928 in Berlin zur Welt und wuchs im Bezirk Wedding auf. Seine Schauspielausbildung absolvierte er am Konservatorium für Musik und Darstellende Kunst in Berlin-Reinickendorf.