Wer auf dem Land einen Herzinfarkt bekommt, hat schlechtere Überlebenschancen als er in der Stadt hätte. Denn die Entfernungen sind größer und Zeit ist der entscheidende Faktor. In Wenzlow versucht man, neue Wege einzuschlagen. Von Alexander Goligowski

Drei Menschen mit App und medizinischen Vorwissen sind in der Nähe und können möglicherweise schnell erste Hilfe leisten. Noch eine weitere Möglichkeit poppt auf. In Wenzlow gibt es seit Oktober eine First Responder-Einheit. "Je mehr Möglichkeiten ich habe, desto besser ist es für den Patienten. Gerade bei Herzinfarkten geht es um jede Minute und auch um die Qualität der Ersten Hilfe", sagt Silvio Egner und weist die Frau am Telefon bei der Ersten Hilfe an.

10:11 Uhr: Ein Notruf aus Wenzlow (Potsdam-Mittelmark) geht in der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel ein. "Sie haben Ihren Nachbarn bewusstlos im Hausflur gefunden und er ist nicht ansprechbar?" Noch ein paar weitere Fragen an die Anruferin und für Silvio Egner ist klar: Kreislaufzusammenbruch, vermutlich ein Infarkt. Er alarmiert die Einsatzkräfte – Notarzt und Rettungswagen. Außerdem aktiviert er die Katretter-App.

Im Oktober wurde die Freiwillige Feuerwehr Wenzlow vom Landkreis Potsdam-Mittelmark offiziell als First Responder in die Ausrückeordnung aufgenommen. Nun werden sie von der Regionalleitstelle alarmiert. Die Kameraden um Kevin Kujat sind bestens in Erster Hilfe geschult, er selbst und eine Kameradin arbeiten als Rettungssanitäter. Seit neuestem haben Sie auch einen Defibrillator in ihrer Ausrüstung, gespendet vom Feuerwehrverein. "Mit dem Defi haben wir die Möglichkeit, das Herz zu resetten. Und je eher das passiert, desto größer sind die Überlebenschancen", erklärt Kujat die Idee hinter First Responder.

Es ist eine Übung, und doch fühlt es sich fast echt an, als in Wenzlow um 10:13 der Alarm losgeht. Von allen Seiten kommen drei Kameraden und eine Kameradin von der Freiwilligen Feuerwehr angelaufen, springen in ihre Klamotten und brausen mit ihrem Einsatzfahrzeug zum Einsatzort. Die vier sind die First Responder-Einheit, die Silvio Egner von Brandenburg an der Havel aus alarmiert hat. "Dorfstraße 6, bewusstlose Person im Treppenhaus. Carmen, Du nimmst den Koffer mit dem Defibrillator." Kevin Kujat gibt dem Team die Einsatzdaten.

Immer mehr Einsätze und nicht ausreichend Personal. Das neu gegründete Bündnis Pro Rettungsdienst will die Notversorgung reformieren. Denn das System stehe kurz vor dem Kollaps. Die Folgen waren auch bei dem tödlichen Busunfall in Berlin spürbar.

15 Minuten - länger darf ein Rettungswagen (RTW) von seinem Standort nicht zu einem Einsatz brauchen. Das schreibt das brandenburgische Rettungsdienstgesetz so vor. Der Rettungswagen aus Ziesar ist in 13 Minuten in Wenzlow. Eine gute Zeit - und dennoch kann es für einen Herzinfarktpatienten schon zu spät sein. Und in ungünstigen Fällen kann sich die Ankunftszeit doch verlängern. Der RTW in Ziesar ist auch für den Autobahnabschnitt bei Wollin zuständig. Wenn es dort kracht, kann der Einsatz schon mal länger dauern, dann müsste bei einem Notfall in Wenzlow der RTW aus Brandenburg (Havel) kommen. Und das dauert länger. Nebel, Glätte, nächtlicher Wildwechsel - all das kann auf dem Land die Ankunftszeit des Rettungswagens zusätzlich verzögern.

Die Überlebenschancen mit einem Infarkt sind auf dem Land schlechter als in der Stadt. Weil sie das nicht akzeptieren wollten, haben Kevin Kujat und seine Kameraden und Kameradinnen die First Responder-Einheit in ihrem Heimatdorf Wenzlow gegründet. "Viele von uns arbeiten im Schichtdienst. Das bedeutet, dass immer ein paar Kameraden oder Kameradinnen im Ort sind. Wir werden also immer die Schnellsten am Einsatz-Ort sein." Ihr Einsatzgebiet umfasst Wenzlow und seine Ortsteile, Wollin und auch die Park- und Rastplätze am nahen Autobahnabschnitt. "Für die Menschen hier auf dem Land bedeutet es viel mehr Sicherheit", sagt Kujat nicht ohne Stolz.