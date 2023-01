Roman Berlin / Borne Montag, 16.01.2023 | 10:56 Uhr

Mit Ansage



Krass an diesen Szenarien, die ja mittlerweile weltweite Realität sind (Krankenhäuser, Stadtverwaltungen, Firmen, Schulen werden erpresst und heruntergefahren), dass sie mit Ansage kommen.



Ich will keinem Betriebssystem die Schuld dafür geben. Dafür sind alle bekannten OS' zu unsauber programmiert.

Wie wäre es denn, mal die Sache IT etwas ernster zu nehmen und gewisse Standards zu pflegen oder zumindest einzuführen?



So, wie wir das mit KKW oder der Industrie machen??!