Do 19.01.23 | 12:32 Uhr

In Berlin-Reinickendorf hat ein Pedelec-Radfahrer bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten verletzt. Bei einer Radarkontrolle am Mittwochabend hatten Einsatzkräfte festgestellt, dass der 33-Jährige mit 70 km/h unterwegs war – erlaubt sind an der Stelle 50.

Als ein Polizist den Pedelec-Fahrer herauswinken wollte, versuchte der Mann, auf die Mitte der Fahrbahn auszuweichen. Der Polizist wollte sich ihm in den Weg stellen und signalisierte weiter, dass der Pedelec-Fahrer anhalten soll. Der fuhr jedoch direkt auf den Beamten zu und prallte mit ihm so zusammen, dass der Polizist sich an Bein, Hüfte und Schulter verletzte.

Der 33jährige muss sich jetzt unter anderem wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Fahrens ohne Führerschein verantworten. Sein Pedelec wurde zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. Gegen den Mann lag bereits ein Haftbefehl vor, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte.