Dem Stürmer Daniel Frahn ist in der Fußball-Regionalliga Nordost vor sechs Wochen ein Traumtor gelungen, am Samstag wurde der Kapitän von Babelsberg 03 dafür mit der Auszeichnung "Tor des Monats" in der Sportschau im Ersten belohnt.

Im Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt am 7. April spielte Frahns Teamkollege Marcel Rausch aus dem Halbfeld einen hohen Ball in den Strafraum, wo der Angreifer mit dem Rücken zum Tor per Volley-Drehschuss direkt abzog - und zum 3:1-Endstand traf.

Die Zuschauer konnten für ihren Favoriten abstimmen, nun wurde Frahns Sieg in der Sportschau verkündet.