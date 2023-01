Steffen Berlin Montag, 16.01.2023 | 10:18 Uhr

Bei der schnelleren Verurteilung bin ich absolut bei Ihnen. Ob dieser Fall hier für Abschreckung taugt, wage ich aber zu bezweifeln. Die Täter waren stark alkoholisiert, was ohne Frage nichts entschuldigt, aber die hohe Aggressivität erklärt. Statt sich, was in solchen Fällen immer absolut zu empfehlen ist, hat sich das Opfer sogar wieder zu den Tätern zurück begeben, um diese "zur Rede zu stellen" und wurde dann körperlich attackiert. Die Strafe, die unter Berücksichtigung all dieser Umstände zu erwarten ist, ist leider sehr überschaubar bzw. dürfte sonst in der nächsten Instanz wegen Nichtberücksichtigung aller Umstände schnell kassiert werden. Die Verteidiger der Täter sind sicher auch keine Anfänger und Alkoholisierung ist nun mal höchstricherlich bestätigt ein Milderungsgrund. Ein wirklich gerechtes Urteil kann es hier wohl nicht geben.