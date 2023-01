Die Berliner Polizei ist seit Dienstagmorgen wegen Missbrauchsabbildungen von Kindern im Einsatz.

Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, vollstrecken die Beamten seit 6 Uhr in der gesamten Stadt an 20 Orten Durchsuchungsbeschlüsse. Unter anderem gehe es dabei um die Herstellung, Verbreitung und den Besitz von Material, in dem Missbrauchshandlungen an Kindern gezeigt werden sollen. Auf Twitter teilte die Polizei mit, dass sie mit über 40 Beamten im Einsatz ist.