Im vergangenen Jahr wurden sieben Brandenburger zu Lotto-Millionären. Das ist doppelt so viel, wie im Schnitt der vergangenen Jahre, teilte eine Sprecherin von Lotto Brandenburg der Deutschen Presseagentur am Freitag mit. Insgesamt seien 113,4 Millionen Euro ausgezahlt worden.

Vier Millionen-Gewinne gingen alleine an Spieler aus Potsdam. Einer gewann dabei sogar den zweithöchsten Gewinn der Brandenburger Lotto-Geschichte, mit 23,2 Millionen Euro. Das war im Juni, bis zur Abholung soll der Gewinner aber über einen Monat gezögert haben, weil er sich erst klar werden wollte, was dieser plötzliche Reichtum mit sich bringe, so die Sprecherin. Der höchste Lotto-Gewinn, der jemals in Brandenburg erzielt wurde, betrug 26,1 Millionen Euro.

Auch im Landkreis Oberhavel hatten die Lotto-Spielerinnen und Spieler ein besonders glückliches Händchen. Insgesamt 62 Auszahlungen von Großgewinnen ab 5.000 Euro gab es hier, im Landkreis Teltow-Fläming waren es 61, in Potsdam-Mittelmark 55.