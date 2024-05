Rund anderthalb Jahre nach dem Enttarnen der rechtsextremistischen Terrorgruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß stehen ab Dienstag die mutmaßlichen Rädelsführer in Frankfurt am Main vor Gericht. Angeklagt werden dort neben Prinz Reuß auch die ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD und Berliner Ex-Richterin Birgit Malsack-Winkemann sowie ein ehemaliger Oberstleutnant der Bundeswehr.



In Frankfurt werden den dort insgesamt neun Beschuldigten nach Angaben des Oberlandesgerichts die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie die Planung eines gewaltsamen Angriffs auf das Reichstagsgebäude in Berlin vorgeworfen. Die Vorwürfe gegen die in all diesen Verfahren insgesamt 26 Mitglieder der Gruppe werden in mehreren Prozessen verhandelt: Bereits seit Ende April müssen sich neun Angehörige ihres "militärischen Arms" am Oberlandesgericht in Stuttgart verantworten. In München beginnt der Prozess gegen acht weitere Angeklagte am 18. Juni. Die Gruppe von "Reichsbürgern" war nach einer großangelegten Anti-Terror-Razzia und der Festnahme von mehr als 20 der mutmaßlich Beteiligten kurz nach dem Nikolaustag 2022 bekannt geworden.



Im Dezember 2023 hatte die Bundesanwaltschaft dann Anklage gegen die mutmaßlichen Mitglieder des Netzwerks erhoben.