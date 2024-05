Karl-Heinz Schnellinger ist tot. Wie seine Tochter Birgit am Mittwoch dem SID bestätigte, verstarb der ehemalige Fußball-Nationalspieler in der Nacht zu Dienstag im Krankenhaus San Raffaele in Mailand. Schnellinger, der von 1958 bis 1970 vier Weltmeisterschaften für Deutschland bestritt, wurde 85 Jahre alt.

Seit über fünf Jahrzehnten lebte er in Italien. Seine aktive Karriere hatte er zur Saison 1974/75 bei Tennis Borussia beendet. Für die Berliner absolvierte er nach mehreren Stationen in Italien seine einzigen Bundesliga-Spiele im Laufe seiner Karriere.