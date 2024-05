Feuer in Berlin-Fennpfuhl

Eine Wohnung im Berliner Ortsteil Fennpfuhl ist in der Nacht zum Dienstag in Flammen aufgegangen. Auslöser war ein defekter Akku von einem E-Bike, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte.

Das Apartment im 13. Geschoss eines Wohnheims für Studierende in der Alfred-Jung-Straße brannte in voller Ausdehnung. Ausgehend von der defekten Batterie breitete sich das Feuer rasant aus. 62 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten die Flammen den Angaben zufolge schnell löschen. Sechs Personen wurden von den Rettungskräften vor Ort betreut. Es gab keine Verletzten.

"Immer häufiger haben wir Brände, die durch solche Akkus ausgelöst werden", sagte ein Feuerwehrsprecher. Nutzer sollten die Geräte daher niemals in der Wohnung aufladen, schon gar nicht nachts und ohne Aufsicht.