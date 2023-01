Für die Studie werteten die Forscher mehr als 50.000 Beobachtungen mit bloßem Auge von sogenannten Bürgerwissenschaftlern weltweit aus den Jahren 2011 bis 2022 in wolken- und mondfreien Nächten aus. Diese repräsentieren weltweit 19.262 Standorte, davon 3.699 in Europa. Zusätzlich nutzten die Forscher ein globales Modell für die Himmelshelligkeit, das auf Satellitendaten von 2014 basiert.

Die Zahl der am Nachthimmel sichtbaren Sterne nimmt laut einer Studie schneller ab als bislang angenommen. Ursache dafür sei die Lichtverschmutzung in den Abend- und Nachtstunden, die pro Jahr um acht bis zehn Prozent zunimmt, teilte das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam am Donnerstag mit. Diese Änderung sei größer als Satellitenmessungen der künstlichen Lichtemissionen auf der Erde vermuten ließen.

In den kommenden Tagen zieht ein Komet an der Erde vorbei, den zuletzt die Neandertaler bewundern durften. Wer den grünlichen C/2022 E3 sehen möchte, muss einiges beachten, weiß Simon Plate, Leiter des Potsdamer Urania-Planetariums.

Den Ergebnissen zufolge strahlt der Himmel auch lange nach Sonnenuntergang in einer künstlichen Dämmerung. Dieses künstliche Leuchten ist eine Form der Lichtverschmutzung, die Folgen für die Umwelt hat. Viele Verhaltensweisen von Lebewesen werden vom Licht beeinflusst. "Das Himmelsleuchten beeinträchtigt sowohl tag- als auch nachtaktive Tiere", erklärte Mit-Autorin Constance Walker.

Die Forscher schätzten die Änderungen der Himmelshelligkeit anhand der Zahl der sichtbaren Sterne. Pro Jahr wurde der Himmel in Europa um 6,5 Prozent heller, in Nordamerika um 10,4 Prozent. Bei einem weltweiten Durchschnitt von plus 9,6 Prozent pro Jahr bedeute das, dass ein Kind, das in einem Ort geboren wird, an dem 250 Sterne zu sehen sind, an seinem 18. Geburtstag nur noch hundert Sterne sehen könne.